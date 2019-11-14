Haberler » Güncel » HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı - Haber

HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da arasında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

14.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:14HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı
'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da arasında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin helikopter ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle HDP, DBP il ve ilçe binalarının yanı sıra çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da arasında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirdi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları yönünde kuvvetli şüphe oluşan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18 Mevlid-i Nebi Haftası
15:18 Antalya'da cinsel istismar sanığına 14 yıl hapis cezası verildi
15:11 Bayraklı Belediyesi tıpkı akademi gibi çalışıyor
15:16 Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
15:16 Başkan Yalçın, Beyaz Masa'da
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 15:18:46