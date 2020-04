HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, yasalar önünde eşitlik ilkesine uygun olmadığını savundu.Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında her gün vaka sayısının arttığını söyledi."Pandemi ilan edilmeseydi belki Türkiye'de vaka bile açıklanmayacaktı. Çünkü Türkiye pandemi ilan edilmeden önce sanki koronavirüs gelmeyecek, topluma yansımayacak gibi bir ruh hali içindeydi." diyen Beştaş, Türkiye'de belirsizliklerin gitgide büyüdüğünü öne sürdü.Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızının dünyada birinci sıraya yaklaştığını iddia eden Beştaş, "Kamuoyuna gerçek vaka sayısının açıklanmadığını biliyoruz. Bu dönem hiçbir şekilde şeffaf ilerlemiyor." dedi. Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen birçok ölümün, kayıtlara yansımadığını, test sayılarının çok az olduğunu savunan Beştaş, böyle devam etmesi halinde, binlerle ifade edilebilecek ölümlerin önlenemeyeceğini iddia etti.Beştaş, "Geldiğimiz aşamada devletin, halkı koruması gerekiyor. Ancak halkın devleti sahiplenmesi isteniyor. 'Evde kal' çağrısı ve uyarılara rağmen iktidar, 'üretim devam etmeli' diyor. Üretim niçin devam edecek; sermayedarlar, iş insanları, büyük holdingler, tekeller zarar etmesin diye. Peki halk ne yapacak? Açlıktan ölmek ile koronadan ölmek arasında tercihe zorlanıyor halk." diye konuştu.Beştaş, "Virüsle mücadelede örtülü ödeneğin, savunmaya ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçelerin kullanılması gerektiğini" dile getirdi.İnfaz düzenlemesiTBMM Başkanlığına dün sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni de değerlendiren Beştaş, "İnfaz düzenlemesi teklifi, yasalar önünde eşitlik ilkesine uygun değil, hukukun katli anlamına geliyor." ifadesini kullandı.Beştaş, düzenlemenin, insanları ölüme terk etmek anlamı taşıdığını öne sürerek, "İnfaz yasa teklifinin kabul edilebilir bir yönü yoktur. İnfaz paketi, toplu katliama imza atmaktır. Çünkü içeride her an, herkese koronavirüs bulaşabilir ve yaşam hakları bitebilir." değerlendirmesinde bulundu.Cezaevlerinin bir an önce boşaltılması gerektiğini savunan Beştaş, "Cezaevlerinde kalan yaklaşık 300 bin kişi ölüme terk edilmemeli. İnfazda eşitlik olması gerekiyor. Salgın döneminde böyle bir ayrımcılığı kabul edemeyiz. Aksi halde bu kaos ortamında bile teklif bu haliyle çıkarsa, bu kanunu tanımıyoruz. İktidarı bu işin sorumlusu olarak gördüğümüzü, göreceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA