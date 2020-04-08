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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Evde kal derken, cezaevinde kal sloganını asla kabul edemeyiz.

08.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:38
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Evde kal derken, cezaevinde kal sloganını asla kabul edemeyiz. Hayat eve sığar derken, hayat cezaevine sığmaz diyoruz." dedi.
Beştaş, Meclis'te, HDP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınayarak kim yapmış olursa olsun, yaşam hakkına yönelik, halkın büyük zarar gördüğü fiilleri kabul edilemez bulduklarını söyledi.
İnfaz düzenlemesini içeren kanun teklifi görüşmelerinin, TBMM Genel Kurulu'nda dün başladığını anımsatan Beştaş, infaz düzenlemesinin normal günlerde Meclis gündemine gelmemesine baştan beri itiraz ettiklerini kaydetti.
"Evde kal" çağrılarının toplumun her kesimine yapıldığını iddia eden Beştaş, "Evde kal derken, cezaevinde kal sloganını asla kabul edemeyiz. Hayat eve sığar derken, hayat cezaevine sığmaz diyoruz. Çünkü cezaevlerinde 50-60 kişi aynı koğuşlarda ve hiçbir önlem olmadan bir arada kalmaya mecbur durumda." ifadelerini kullandı.
Beştaş, kanun teklifinin, birleşmeyi, barışı ve kardeşliği değil, kutuplaştırmayı sağlayacağını iddia ederek, "Şu anda içerideki tutuklu ve hükümlüler iki şekilde rehinler: Bir AKP siyasetinin rehineleri durumundalar, bir de Kovid-19'a karşı rehine durumundalar. " dedi.
Kanun teklifinin "özel af yasası" olduğunu savunan Beştaş, "360 oy ile bu yasayı kabul edebilirler. 360 oyun altında kimseye özel af, hiçbir iktidar bu af yasasını getiremez. Bu, özel aftır. Bu özel af ile kendi yandaşlarını, kendilerine muhalif olmayanları cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar." diye konuştu.
Bu arada basın toplantısına katılan milletvekilleri, cezaevinde bulunan bazı eski HDP milletvekilleri ile gazetecilerin fotoğraflarını ellerinde tuttu. Basın toplantısının ardından Beştaş ve HDP milletvekilleri, Meclis bahçesinde bir süre yürüyerek "Eşit infaz hakkı engellenemez", "İnfazda eşitlik istiyoruz" sloganları attı.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Diyarbakır, Politika
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