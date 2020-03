HDP Grup Başkanvekili Beştaş'tan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Şu ana kadar Meclis'te, toplum sağlığını koruyan, buna ilişkin önlemleri getiren hiçbir yasa teklifi görüşmedik. Bizim ve diğer muhalefet partilerinin koronavirüse ilişkin verdiği bütün önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi." dedi.Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bütün insanlık ailesini ve dünyayı tehdit ettiğini ve Türkiye'de de her gün rakamların açıklandığını söyledi.AK Parti'nin koronavirüs salgınına karşı toplumu hazırlamadığını öne süren Beştaş, "Halk sağlığını korumak ve kollamak için gerekli tedbirler alınmadı. Şu anda da ağırlıklı olarak koronavirüsle ilgili aldığımız bilgiler, Sağlık Bakanının her gece attığı tweet ile son durumu öğreniyoruz." dedi.Türkiye'nin bir sosyal devlet olmadığın öne süren Beştaş, şöyle devam etti:"Çünkü sosyal devletin, halkının sağlığını, ekonomik ihtiyaçlarının, yaşam şartlarının korunmasını, onlara ücretli izin vermekten tutalım işsizlik sigortasını kullanmaya kadar bir dolu tedbiri kullanması gereken bir yerde hareket etmesi gerekiyor."Güvenlik soruşturması sebebiyle atanamayan doktorların bulunduğunu dile getiren Beştaş, "Öğrencileri çağıracağınıza ilk önce mezun olanları çağırın ve güvenlik soruşturmasını bir kenara bırakın. 15 bin civarında ihraç edilen sağlık emekçileri var. Bu ihraçların hukuksuz, haksız olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir salgın döneminde ihraç edilen doktorların derhal göreve gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.Beştaş, "Şu ana kadar Meclis'te, toplum sağlığını koruyan, buna ilişkin önlemleri getiren hiçbir yasa teklifi görüşmedik. Bizim ve diğer muhalefet partilerinin koronavirüse ilişkin verdiği bütün önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi." dedi.Tek gündemin sağlık ve koronavirüs ile mücadele olması gerektiğine işaret eden Beştaş, HDP'li sekiz belediyeye kayyum görevlendirmesi yapıldığına işaret etti. Beştaş, "Kayyumun virüsten farkı nedir? Halk iradesiyle seçilen bir belediye yönetimi ama bir kişinin gelip oraya el koyması, halk iradesine karşı en büyük virüstür. Asıl koronavirüsü budur." diye konuştu.İnfaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili siyasi partilerle görüşmelerin yapıldığını anımsatan Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünyanın her yerinde ve evrensel hukuk ilkelerinde af ya da bu tarz infaz indirimleri, değişiklikleri devlete karşı işlenen suçlarda gündeme gelir. Devlet kendisine karşı işlenen suçlarda affedebilir ama birimizin çocuğuna, eşine, kardeşine, malına, mülküne, ırzına yönelik bir fiilde normalde devletin affetme yetkisi yoktur. Bizde işler tam tersi işliyor. Son bilgi notunda kişilere karşı işlenen suçlar var ancak terör suçları diye nitelendirilen ama aslında ezici çoğunluğu siyasi suç olanlar kapsam dışına çıkarılıyor. Siyasi hükümlüleri, tutukluları bu kapsam dışına çıkarmak toplum vicdanını derin bir şekilde yaralayacaktır."Bugün, taslağa ilişkin kendileriyle de görüşüleceğini dile getiren Beştaş, "Bu taslağa göre çete üyeleri çıkacak ama toplantı ve gösteri hakkını kullananan gençler çıkamayacak. Katiller çıkacak ama gazeteciler çıkamayacak. Kadın katilleri çıkacak ama Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken çıkamayacak. Hırsızlar çıkacak ama Osman Kavala çıkamayacak. Bunu kabul edilemez buluyoruz. İnfazda herkes için eşitlik istiyoruz. Koronavirüs salgını döneminde bütün tutuklu ve hükümlülerin ayrımsız cezaevinden çıkarılmalarını savunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA