Hdp Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Açıklaması

Kaynak: AA

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Baskılara rağmen partimiz, kayyumların olduğu her yerde en güçlü oranla seçimi sonuçlandıracak, almayı hedeflediği tüm yerleri tek tek almayı başaracak. Batıda da dengeleri sarsacağız." dedi.Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 103 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti.Yargı alanında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini belirten Kurtalan, Türkiye'de en sorunlu alanın yargı olduğunu savundu.Kurtulan, "Düzenlemede, hakim ve savcı adayları için daha önce KHK ile kaldırılan 70 sınav barajının ve sözlü mülakatın yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Demek ki AKP'nin bu alanda kadrolaşma ihtiyacı tamamlanmış durumdadır." dedi.Fatma Kurtulan, TBMM Genel Kurulunda bu hafta Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşülmesinin öngörüldüğünü ifade ederek, teklifle yapılan değişiklikleri anlattı.Kurtulan, "Bir üniversitenin adına Alparslan Türkeş'in adının verilmesini seçim yatırımı olarak görmek mümkün. Hükümet niye bu şeylerle uğraşır? Bir üniversitenin aslında isminin değiştirilmesinden ziyade üniversitelerin bağımsız, özerk ve parasız olmasına kafa yorsa toplumun ihtiyaçlarını daha çok karşılamış olacaktır." dedi.Son zamanlarda HDP'ye yönelik özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "büyük bir saldırının olduğunu" öne süren Kurtulan, şöyle devam etti:"Bunun pratik karşılığı da çalışanlarımızın, yöneticilerimizin baskıya uğraması ve yer yer tutuklanması ile sonuçlanıyor. Milletvekillerinin yaptığı etkinlikler büyük bir saldırıya uğruyor. İstanbul'da bir yürüyüşümüze izin verilip verilmemesini yasal dayanaktan ziyade daha çok adamlığıyla ölçen bir içişleri bakanı profili karşımızda duruyor. Partimizin her daim kriminalize, terörize edilmek istendiğini biliyoruz. Bütün demeçler buna hizmet ediyor.Grup toplantımıza katılmak için çeşitli kentlerden gelen katılımcılar engellendiler. İçişleri Bakanının, Sayın Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı nasıl tehdit ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Şimdi Sayın Temelli'ye saldırı söz konusudur. Daha önce de AKP için 'ben sizi engellemezsem, durdurmazsam, hesabını sormazsam adam değilim' demişti. Şimdi AKP'nin bir bakanı olarak demek ki adamlığını biraz test etme ihtiyacı önünde duruyor. Ankara'da başı kapalı bir kadın arkadaşımızın bir etkinlik sırasında gözaltına alınma çabasında polis tarafından taciz edildiğini ne yazık ki tüm medya işliyor, gördük. İçişleri bakanı, bu kadının tacize uğramasına, çocukların işkenceye uğramasına kafa yormak, sorumlulardan hesap sormak yerine şu an HDP'ye saldırmakla meşgul.""Batıda dengeleri sarsacağız"Her şeye rağmen HDP'nin bazı bölgelerde ön seçim ile adaylarını belirlediğini dile getiren Kurtulan, adaylara ilişkin listeyi bugün YSK'ya sunacaklarını söyledi.Aday tanıtımlarını yaptıklarını ve seçim beyannamesini açıkladıklarını söyleyen Kurtulan, alternatif belediyeciliği nasıl inşa edeceklerini kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.Kurtulan, sözlerini şöyle sürdürdü."Tüm bu yapılanlara, yoğun baskılara rağmen partimiz, kayyumların olduğu her yerde en güçlü oranla seçimi sonuçlandıracak, almayı hedeflediği tüm yerleri tek tek almayı başaracak. Batıda da dengeleri sarsacağız.Batıda mutlaka demokrasi güçlerinin, kadınların, emekçilerin daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri, daha özgürlükçü daha demokrat, ranttan uzak, halktan geleni halka hizmet olarak götürecek belediyelerin inşasında rolümüzü oynayacağız. Bizim için 1 Nisan tarihi demokrasi güçlerinin, Kürtlerin zaferiyle sonuçlanacak bir tarih olacaktır."