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HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "AKP'nin kayyumlar politikası var. Seçimde istediği sonucu çıkaramayınca kayyum, darbe mantığı ile belediyeleri yönetme yolunu deniyor.

11.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:20HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Açıklaması
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "AKP'nin kayyumlar politikası var. Seçimde istediği sonucu çıkaramayınca kayyum, darbe mantığı ile belediyeleri yönetme yolunu deniyor." dedi.
Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması ve sivil toplum örgütlerinin görüşmelere katılmasına ilişkin taleplerinin ise reddedildiğini belirtti.
Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşadığını ifade eden Kurtulan, geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını kaydetti. Son dönemde gündeme gelen intihar olaylarına değinen Kurtulan, bunun "Türkiye'nin içinde bulunduğu utanç tablosu" olduğunu söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, yeni vergilere ilişkin kanun teklifinin görüşüleceğini ifade eden Kurtulan, "Bu teklifte, işletmelere yeni vergiler getiriliyor gibi görünse de aslında yurttaşların yükünü arttırdığını şimdiden görmek mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.
Bazı belediyelere yapılan kayyum atamalarına değinen Kurtulan, "AKP'nin kayyumlar politikası var. Seçimde istediği sonucu çıkaramayınca kayyum, darbe mantığı ile belediyeleri yönetme yolunu deniyor. Üç büyükşehir, bir il ve 12 ilçe belediyemiz olmak üzere toplam 16 belediyemize şu anda kayyum atanmış durumdadır." diye konuştu.
Kurtulan, kayyum atamalarının seçimlerden önce planlandığını savunarak, "Farklı gerekçelerle hayali iddianameler hazırlıyorlar ve kamuoyunda bir algı oluşturmaya çalışıyorlar." dedi. Partilerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik son dönemlerde her türlü yöntemin denendiğini öne süren Kurtulan, partililere yönelik çok sayıda gözaltının yaşandığını öne sürdü.

Halkların Demokratik Partisi, Fatma Kurtulan, Politika

Kaynak: AA

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