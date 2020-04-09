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HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini eleştirerek, "Uzun zamandır hazırladıkları, 'fırsat bu fırsattır' diyerek, 70 maddelik bir paketi getirdiler.

09.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:44
HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini eleştirerek, "Uzun zamandır hazırladıkları, 'fırsat bu fırsattır' diyerek, 70 maddelik bir paketi getirdiler. Şimdi Meclis'i bununla meşgul ediyorlar. Esas önemli olan yaşam tehdidiyle karşı karşıya bulunan 30-40-100 kişiye varan koğuşlarda kalan tutuklu ve hükümlülülerin sağlık ve yaşam hakkıdır." dedi.
Oluç, Meclis'te, HDP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, infaz düzenlemesi teklifinin, koronavirüs salgını nedeniyle mücbir sebepten çıkmadığının, AK Parti milletvekillerinin dünkü Genel Kurul konuşmalarından da anlaşıldığını savundu.
Mücbir sebep göz önünde bulundurularak, 3-5 maddede çözülebilecek, bir günde çıkarılabilecek bir yasa teklifinin içerisine 70 maddenin konulduğunu belirten Oluç, "Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde tehdit altında bulunan tutuklu ve hükümlülerin salınması meselesinin ceza artırımı maddeleriyle ne alakası var? Ama uzun zamandır hazırladıkları, 'fırsat bu fırsattır' diyerek, 70 maddelik bir paketi getirdiler. Şimdi Meclis'i bununla meşgul ediyorlar. Esas önemli olan yaşam tehdidiyle karşı karşıya bulunan 30-40-100 kişiye varan koğuşlarda kalan tutuklu ve hükümlülerin sağlık ve yaşam hakkıdır." diye konuştu.
Oluç, cezaevlerinin boşaltılmasını AK Parti'nin geciktirdiğini öne sürerek, düzenlemenin, özel bir af teklifi olduğunu savundu.
Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi teklifi
AK Parti milletvekillerinin, "Sağlık emekçilerine şiddet meselesini de bu paketin içerisine sığdıralım." önerisinde bulunduğunu dile getiren Oluç, "Sağlık emekçilerine yönelik şiddet, ciddi tartışılması gerekirken, bunun toplumsal bir sorun olduğu açıkken, bunlar 'araya bir madde ihdas edelim geçiştirelim...' diyor. 'Bu böyle olmaz' dediğimizde de toplumda, buna karşı duruyormuşuz gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Bizim derdimiz, sağlık emekçilerine yönelik şiddet konusunda kanun teklifini bir an evvel geçirmektir. Ama bunu infaz yasasının içine sıkıştırıp alelacele geçirmek değil. Gelecek hafta getirsinler teklifi, bir günde bütün muhalefet partileri olarak çıkaralım." dedi.
Ücretsiz izne ayrılmaya zorlanan işçiler ve işten çıkarılanlara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılması gerektiğini ifade eden Oluç, insanların, evde kalmalarının karşılığında kendilerini güvencede hissetmelerinin sağlanmasını istedi.
Basın toplantısına katılan HDP milletvekilleri de ellerinde "Ayrımcı infaz yasasına hayır", "İnfazda eşitlik istiyoruz" dövizleri ile cezaevindeki eski HDP milletvekilleri ve gazetecilerin fotoğraflarını tuttu.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti, Politika
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