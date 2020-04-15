Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İşten çıkarılmaların yasaklanması doğru bir önlem ama ayda 1177 lira bir ödenekle işçileri açlığa mahkum etmek kabul edilebilir bir şey değildir.

15.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:22
HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İşten çıkarılmaların yasaklanması doğru bir önlem ama ayda 1177 lira bir ödenekle işçileri açlığa mahkum etmek kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.
Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda yoğun görüşmelerin ardından kabul edildiğini belirterek, teklifte eşitliğin ve adaletin sağlanması için ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.
Teklifin bütün maddelerinin görüşmelerinde verdikleri önergeler ile itirazlarını dile getirdiklerini belirten Oluç, "Cezaevlerinde 300 bine yakın tutuklu ve hükümlü vardı. İnfaz yasası sonucunda yaklaşık 90 bin kişi etkilenecek ve cezaevi dışına çıkacak ama 200 bin kişi bu koşullarda cezaevinde kalmaya devam edecek." diye konuştu.
Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tuhaf bir sokağa çıkma yasağı ilan etme hadisesi yaşandı ve toplum sağlığı açısından çok ciddi riskler yaratıldı. Bunun sonu istifa ve onu kabul etmemeye kadar vardı. Yani halkın sağlığının düşünüldüğü, tartışıldığı veya tedbirlerin alınmaya çalıştığı bir dönemde bir gördük ki iktidar kendi içindeki iktidar oyunlarıyla, mücadeleleriyle meşgul. Saray içi entrikalar dönemiyle karşı karşıya olduğumuzu çok açık ve net bir şekilde bir kez daha gördük, yaşadık."
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasını eleştiren Oluç, "Hafta içi herkes sokağa çıkabilir, işçiler, emekçiler ağır koşullar altında çalışabilir ama hafta sonu evlerinde oturacaklar. Böyle bir tedbir gerçekten akıl alır gibi değil. Bu koronavirüs karşısında kısmi zamanlı mücadele anlamına geliyor." dedi.
Oluç, ilaç ve gıda gibi zorunlu sektörler dışında üretimin sürdürülmesinin doğru olmadığını söyledi.
Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğünü hatırlatan Oluç, teklifte grev yasağına ilişkin bir düzenlemenin bulunduğunu ve bunun "fırsatçılık olduğunu" savundu. İtirazları sonucunda bu maddenin geri çekileceğini belirten Oluç, teklifte ücretsiz izne ayrılanlara verilmesi planlanan 1177 liralık ödemeyi de kapsayan maddeye de itiraz ettiklerini söyledi.
Oluç, "İşten çıkarılmaların yasaklanması doğru bir önlem ama ayda 1177 lira bir ödenekle işçileri açlığa mahkum etmek kabul edilebilir bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Hakkı Saruhan Oluç, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Haberler
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
Tekstil atölyesine yapılan baskında 5.575 tanı kiti ele geçirildi Haberler
Tekstil atölyesine yapılan baskında 5.575 tanı kiti ele geçirildi
Koronavirüs anketi: Her 4 kişiden 3’ü yasak uygulansın istiyor Haberler
Koronavirüs anketi: Her 4 kişiden 3'ü yasak uygulansın istiyor
Profesörün ’İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm’ sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haberler
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Altun’un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması Haberler
Altun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması
Tehlikeli yolculuk için güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz Haberler
Tehlikeli yolculuk için güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Haberler ›› Politika ››HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

16:17: 360 Temizlik emekçilerine keşkül ikramı - Haberler 16:15: Tahliyesine hükmedilen Ergenekon savcısına yeniden tutuklama kararı - Haberler 16:13: Koronavirüse karşı bağışıklığı kuvvetlendirmek için bunlara dikkat - Haberler 16:13: Van'da terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler 16:12: Kütahya'da kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 liralık 'Sosyal mesafe' cezası - Haberler 16:01: Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar - Haberler 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak