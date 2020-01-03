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HDP Grup Başkanvekili Oluç: "İktidar Libya'da ciddi bir hata yapmaktadır"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "İktidar, Libya'da askeri bir müdahalede bulunarak ciddi bir hata yapmaktadır.

03.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:00 HDP Grup Başkanvekili Oluç:
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "İktidar, 'da askeri bir müdahalede bulunarak ciddi bir hata yapmaktadır." dedi.
Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hükümetin dış politikasını eleştiren Oluç, Libya tezkeresine baştan beri karşı olduklarını ve tezkere oylamasında "hayır" oyu verdiklerini belirtti.
Libya tezkeresinin iç politika hamlesi olduğunu savunan Oluç, "İktidar, içerideki siyasi sıkışmışlığı dış politikada saldırganlaşmakla örtmeye çalışmaktadır. İktidar, Libya'da askeri bir müdahalede bulunarak ciddi bir hata yapmaktadır." diye konuştu.
Türkiye'nin askeri olarak Libya'da olmasının ciddi sonuçlar doğuracağını öne süren Oluç, Türkiye'nin iç savaşı bitirecek bir ara buluculuk rolünü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.
Libya'daki iç savaşı bitirmek için uluslararası gözlem ve ara buluculuk heyetlerinin olması gerektiğini aktaran Oluç, "Önerimiz Türkiye'nin Libya'da askeri değil, siyasi çözüm bulmasıdır. Türkiye'nin Libya iç savaşında taraf olmaması lazım, tarafsız ve ara bulucu olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Ortadoğu'da endişe verici gelişmelerin yaşandığının altını çizen Oluç, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürerek İran'a fiili olarak savaş açtığını ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi, Saruhan Oluç, Libya, Politika

Kaynak: AA

Politika

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