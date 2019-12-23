HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Bir dönemin sabık Başbakanı'nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, geçtiğimiz günlerde basında yer alan, Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin bir toplantısına katıldığı şeklindeki haberi yalanladı.

"BİR DÖNEMİN SABIK BAŞBAKANI"

Gelecek Partisi'nin toplantısına katıldığı iddiasını yalanlayan Oluç, "Birincisi, belirtilen tarihte devam etmekte olan 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri esnasında partim adına TBMM'de Grup Başkanvekilliği görevimi yürütmekteydim. İkincisi, ne partimin ne de benim, bir dönemin sabık Başbakanı'nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur. Yalan haber yapmayı, herkese çamur atmayı, gelenek olarak bellemiş olan bu paçavra, sınır tanımaksızın ve her gün Halkların Demokratik Partisi ve temsilcileri aleyhine gazetecilik meslek etiğini ve onurunu hiçe saymaktadır. Haber kisvesi altında yeni yalanları dolaşıma sokmaktadır. İktidara hizmet amacıyla yapılan bu kasıtlı ve manipülatif çalışmayı en sert biçimde kınıyor ve faillerini lanetliyorum" şeklinde konuştu.

(Gazete Duvar)