13 Kasım 2018 Salı 15:32



13 Kasım 2018 Salı 15:32

Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, "Birileri akıl dışı iddialarda bulunuyor. Neymiş HDP ile AKP ile gizli gizil görüşüyormuş. Net olarak vurgulamak isterim, görüşmüyoruz ama görüşeceğiz" dedi.Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Buldan, hazırlıklarının ilk aşamasını önemli ölçüde tamamladıklarını belirterek, "40'ı aşkın ilde 500'ü aşkın ilçede fizibilite çalışmalarını tamamladığımızı belirtmek istiyorum: Seçim takvimimiz oluşmuş oldu. Bölgede Kürt partilerle ittifak görüşmelerimiz sonuç alıcı ve olumlu yönde devam etmektedir. Batıda ise tabanda en geniş demokratik ittifakı nasıl sağlayabiliriz bunun arayışı ve çabası içindeyiz. Aday adayı başvuru tarihi 20 Kasım-5 Aralık arasında olacak" ifadelerini kullandı.Buldan şöyle konuştu:"Yoksullar, emekçiler ittifakının bir araya gelmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bizim ittifak anlaşımız tepede değil tabanda kapalı değil, şeffaf olacaktır. İlkeli ittifaka kapımız şimdiden açıktır. Yoksulluğu karşı her türlü dayanışmaya güçlendirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum."AK Parti ile görüşme iddialarına cevap veren Buldan, "Birileri akıl dışı iddialarda bulunuyor. Neymiş HDP ile AKP ile gizli gizli görüşüyormuş. Net olarak vurgulamak isterim, görüşmüyoruz ama görüşeceğiz. Saat tarih de veriyorum. 31 Mart'ta sandıklarda görüşeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA