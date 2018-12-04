04 Aralık 2018 Salı 17:13



04 Aralık 2018 Salı 17:13

HDP Grup Toplantısı HDP Eş Başkanı Buldan: "31 Mart'ta iki ayrı yoldan yürüyenler hesaplaşacak. Bu seçim Türkiye'nin irade beyanıdır"ANKARA - Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan, "31 Mart'ta iki ayrı yoldan yürüyenler hesaplaşacak. Bu seçim Türkiye'nin irade beyanıdır" dedi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Buldan, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'in önemli bir direniş başlattığını iddia ederek, "Bu 'Gandi'vari bir direniştir. Eğer hep birlikte direnebilirsek bu komployu boşa çıkarabileceğimize inanıyorum. Tüm kamuoyunu Leyla Güven'in direnişini sahiplenmeye aynı talepleri desteklemeye çağırıyorum. Ayaklar altına aldığınız hukuk bir gün size lazım olacak. Kürtler size asla teslim olmayacak. Kürt halkının ilerleyişini hiçbir yerde durduramayacaksınız" ifadelerini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin olarak Buldan, "Bu kararın bir an önce yerine getirilmesi; Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiyor. ve bu karar emsal kabul edilerek diğer tüm arkadaşlarımızın da derhal özgürlüklerine kavuşması gerekir. Türkiye AİHM'nin bir tarafıdır ve verilen karar bağlayıcıdır. Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" şeklinde konuştu. Yerel seçimlerde emekten, demokrasiden, insan haklarından yana olanlarla yürüyeceklerini ifade eden Buldan, "31 Mart'ta iki ayrı yoldan yürüyenler hesaplaşacak. Bu seçim Türkiye'nin irade beyanıdır. Bu yerel seçimler onlar açısından yerel seçim değil; varlık yokluk meselesidir. Bizim için kentlerimizi yönetmektir. Kent yönetimlerine toplumun tüm kesimlerini nasıl dahil edeceğimizi tartışıyoruz. Doğuda kayyımlar kaybedecek; batıda demokrasi kazanacaktır" dedi.