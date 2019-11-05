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HDP Grup Toplantısı

HDP Grup Toplantısı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz.

05.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:48HDP Grup Toplantısı
HDP Grup Toplantısı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:
"Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz"
ANKARA - Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz" dedi.
Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Buldan, HDP'yi çökertmeye çalışanlara için vermeyeceklerini belirterek, "HDP'yi çökertmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. HDP düşmedi, düşmeyecek. Bizler de diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Biat etmedik, etmeyeceğiz. HDP var oldukça umut da cesaret de zafer de yaşanmaya devam edecektir. HDP'siz bir siyaset hayali kuranlar bilsin ki mazlum halklarımızın hayali gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.
Buldan şöyle konuştu:
"Halk iradesine en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adaletten, demokrasiden yana herkesin elinde geleni yapmasını istiyoruz.

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Kaynak: İHA

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