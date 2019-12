: HDP Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin gerekli kontrol ve tetkiklerin yapıldığını, şu an için genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna değinerek, "Partimizin girişimleri sonucu kendisini tam teşekküllü hastaneye sevk ettirdik. Gerekli kontrol ve tetkikleri yapıldı. Şu an için genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim." dedi.

3 Aralık'ın Engelliler Günü olduğunu anımsatan Buldan, Türkiye nüfusunun yüzde 13'ünün engellilerden oluştuğunu ve engellilerin yaşam standardının bir ülkenin toplumsal vicdanını yansıttığını kaydetti.

Engellilere yönelik her türlü eşitsizlik ve ayrımcılığı gidermenin öncelikli görev olması gerektiğini vurgulayan Buldan, bu durumdakilerin temel talebinin engelliliğe dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve eşit yurttaşlık olduğunu belirtti.

Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Arslan'ın, 23 defa suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Buldan, "Kadının başvurusu takipsizlikle sonuçlanmıştır. Muhalif herkesi aldığı nefese kadar takip eden, hukuksuzca insanları cezaevine atan yargı, adım adım yaklaşan kadın cinayetlerine takipsizlik kararı veriyor." diye konuştu.

HDP'ye yönelik son bir ayda birçok merkezde operasyon yapıldığını ve gözaltına alınan 350'ye yakın kişiden çoğunun tutuklandığını ifade eden Buldan, "HDP'nin neredeyse yarısı içeridedir. AKP polisi, savcısı resmen HDP'li avına çıkmıştır. Biz bir ayda 350 IŞİD'linin yakalandığını duymadık. 350 suç örgütünün çökertildiğini de görmedik. Hırsızlık, yolsuzluk yapan 350 suçlunun gözaltına alındığına da tanıklık etmedik. Gerçek suçlular dışarıda, barışı, demokrasiyi isteyenler ne yazık ki içeride." diye konuştu.

Bazı belediyelere terör soruşturmaları nedeniyle yapılan görevlendirmelerine değinen Buldan, "Anayasayı, yasaları çiğneyerek halkın seçtiği belediye başkanlarını tek tek görevden alıp yerine kayyum atayan zihniyet, paralel devlet zihniyetinin devamıdır. AKP, kayyum atamalarıyla tüm ülkeyi kuşatacak yeni bir paralel rejim inşa etmeye çalışıyor." görüşünü savundu.

Son günlerde Alevileri hedef alan birtakım tehlikeli oyunların oynandığını belirten Buldan, "Özellikle İzmir ve son olarak Mersin ile Adana'da Alevi yurttaşların evlerine işaretler konularak Alevi toplumu tehdit edilmektedir. Alevilere yeniden Maraş, Çorum, Sivas hatırlatılmaktadır. Bu tehditler, AKP'nin mezhepçi, ayrımcı, kutuplaştırıcı politikalarından bağımsız düşünülemez. Diyanet'in, Alevi köylerine Sünni din görevlisi göndermesinden ayrı ele alınamaz." ifadelerini kullandı.

"Ekonomideki kara delik giderek büyümektedir"

Pervin Buldan, ekonomide yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, işsizliğin, yoksulluğun ve açlığın her gün daha da tırmandığını savundu.

Çalışan, emekli, çiftçi ve üreticinin perişan olduğunu öne süren Buldan, intiharların arttığını, iş yerlerinin tek tek kapandığını söyledi. Buldan, "AKP, vatandaşın sofrasındaki ekmeğine, çocuğun cebindeki okul harçlığına, işçinin ve memurun elindeki simit parasına göz dikmiş durumdadır. Yolsuzluklarla, yandaşa dağıtılan rantlarla ve savaşa, silaha harcanan paralarla ekonomideki kara delik giderek büyümektedir. Vatandaş ekmeğini düşünürken bunlar mermi fiyatının hesabını yapıyor. EYT'liler hakkını istiyor, saray 'yok' diyor ama öbür yandan ÖSO çetelerine maaş vermeyi biliyorlar." diye konuştu.

Buldan, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini kaydetti.

Termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin düzenlemenin AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildiğini anımsatan Buldan, "Kamuoyunda tepkinin büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı o yasayı veto etmek zorunda kaldı. Bu yasayı Erdoğan'ın onayı olmadan Meclise getirmediklerini iyi biliyoruz. Yasayı geçiren AKP'liler veto nedeniyle şimdi Erdoğan'a teşekkür ediyorlar. Tam bir kara mizah örneğidir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda sivil insanların hedef alındığını ve göç etmeye zorlandığını öne süren Buldan, "Suç ve cinayet örgütüne dönüşen ÖSO çeteleri, kuzey ve doğu Suriye'de her gün savaş suçu işliyor. ÖSO çeteleri, insanları evlerinden alarak sokak ortasında katlediyor." iddiasında bulundu.

Erken seçim taleplerini yineleyen Buldan, "Ülkenin acil ihtiyacı bir erken seçimdir. Bu iktidardan bir an önce kurtulmak ve yeni anayasa başta olmak üzere büyük bir demokratikleşme sürecini başlatmak tüm demokrasi güçlerinin önünde duran acil gündem olmalıdır. Bu iktidardan kurtulmayı mutlaka başaracağız." dedi.

