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HDP heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi.

23.08.2019 13:28 HDP heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi.
Milletvekili Katırcıoğlu'nun yanı sıra HDP İzmir İl Eş Başkanı Abdülkadir Baydur, Parti Meclisi üyeleri Berna Çelik ve İbrahim Akın'ın bulunduğu heyet, Soyer ile makamında görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Erol Katırcıoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir programı kapsamında Soyer'i ziyaret etmek istediğini söyleyerek, "Seçim öncesi Sayın Başkan ile tesadüfen karşılaşmış sohbet etmiştik. Ben de İzmir'deyim birkaç gündür, kendisini görmek istedim. Sağ olsun o da bizi kabul etti. Güzel bir sohbet oldu." dedi.
Tunç Soyer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halkların Demokratik Partisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, İzmir, Politika

Kaynak: AA

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