HDP, İçişleri Bakanlığının kayyum kararıyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor

HDP Batman Milletvekili ve YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına tepki gösterdi. Tiryaki, partinin dava açabileceğini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. HDP'nin hukukçu vekillerinden Mehmet Rüştü Tiryaki, bundan sonraki sürece ilişkin açıklama yaptı.

"DAVA AÇILABİLİR"

DW Türkçe'de yer alan habere göre; "Anayasa'nın 125'inci maddesine göre idarenin her türlü işlemi yargı denetimine tabidir. Görevden uzaklaştırmalara karşı dava açılabilir" diyen Tiryaki, partinin hukuk komisyonunun çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

BELEDİYE KAYYUM ATANMASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de kararı "sivil darbe" olarak nitelendirdi.