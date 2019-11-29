Haberler » Politika » HDP Iğdır Milletvekili Eksik: 'Iğdır halkı zehir soluyor' - Haber

HDP Iğdır Milletvekili Eksik: "Iğdır halkı zehir soluyor"

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır'daki hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, "Iğdır halkı zehir soluyor.

29.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:00HDP Iğdır Milletvekili Eksik:
HDP Habip Eksik, Iğdır'daki hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, "Iğdır halkı zehir soluyor." dedi.
Eksik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde Iğdır'ın havasının tehlikeli boyuta geldiğinin belirtildiğini aktardı.
Temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken hava kalitesi indeks değerinin Iğdır'da 355'e çıktığına işaret eden Eksik, "Kötü hava Iğdır'da yaşamı ciddi ölçüde tehdit etmektedir. " diye konuştu.
Eksik, Iğdırlılara yürüyüş ve açık hava sporları yapılmaması, bisiklete binilmemesi yönünde uyarılarda bulunulduğunu belirterek, "Bu da yaşamayın, ölün anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.
Iğdır'da aynı açıdan farklı tarihlerde çekilmiş fotoğraflar paylaşan Eksik, bunlardan birinde görülebilen Ağrı Dağı'nın, diğerinde hava kirliliği nedeniyle görülemediğini söyledi.
Eksik, Iğdır'da herkesin doğal gaza ulaşımının sağlanması ya da kaliteli kömür dağıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Iğdır halkı zehir soluyor." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Habip Eksik, Iğdır, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
14:03 Destici: Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum
14:00 Ahmet Davutoğlu'nun partisi birkaç hafta içinde kurulacak
13:58 Alman gazeteci, İbrahim Kalın'ın sorduğu sorunun ardından programı bitirme kararı aldı
13:53 Anadolu dağ turnası Ordu'da görüldü
13:24 CHP'den 'Doğa Hakları Manifestosu'
13:16 CHP'den "Doğa Hakları Manifestosu"
12:55 Eski Japonya Başbakanı Nakasone 101 yaşında öldü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
29.11.2019 14:11:15