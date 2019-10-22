Haberler » Güncel » HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aralarında HDP İl Başkanının da olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

22.10.2019 13:16HDP İl Başkanına terör propagandasından gözaltı
Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aralarında HDP İl Başkanının da olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:22 Türk Büyükelçi UNESCO'nun 40. Genel Konferans Başkanlığına seçildi
14:21 AK Parti Kars milletvekilleri Arslan ve Kılıç'tan yaralı askerlere ziyaret
14:20 Azez'de bomba yüklü araç patladı
14:20 Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları sürüyor
14:20 Büyükelçi Er, Özbek basınına "Barış Pınarı Harekatı"nı anlattı
14:20 Şehit Uzman Onbaşı Umut Coşkun son yolculuğuna uğurlandı
14:18 500 bin narenciye ürünüyle balina, ejderha ve maymun figürü
22.10.2019 14:23:21