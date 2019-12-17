HDP il binası önündeki eylemde 106'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 59 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 106'ncı günde de sürdürdü. 2014'te lise öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal (17) için 3 yaşındaki kızı Asmin ile oturma eylemini sürdüren Süheyla Demir, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, "Çocuklarımız eğer bizi görüyorsa lütfen gelip güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Hatice Ceylan'ın oğlu geldi. Ceza verilmedi. Devlet sizi tutuklamıyor. İşkence yapmıyor. Ailenizle birlikte gidiyorsunuz. Bunu bilin" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. 59 aile, HDP il binası önünde 106'ncı günde de eylemini sürdürüldü. Bir süredir il binasını kullanmayan HDP'li yöneticiler binayı tekrar kullanmaya başlayınca oturma eylemindeki ailelerle HDP'liler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

'GELİP TESLİM OLUN'

Ağrı'dan gelip, 2014'te lise öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için kızı Asmin ile 3 Ekim'de oturma eylemine başlayan Süheyla Demir, kızının güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu. Demir "Çocuklarımızı bekliyoruz. Bir umutla bekliyoruz. Çocuklarımız eğer bizi görüyorsa lütfen gelip, güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Hatice Ceylan'ın oğlu geldi. Evine gitti. Ceza almadı. Devlet sizi tutuklamıyor, işkence yapmıyor. Ailenizle birlikte gidiyorsunuz. Bunu bilin. Eğer dağdaki gençler sesimi duyuyorsa lütfen gelip güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Kızım pansiyonda kalırken onu kandırdılar. Ben köyde kalıyordum. Kızım ailesine bağlı bir kızdı. Benim kapım sana her zaman açık ve seni bekliyorum. Lütfen dön gel. Suriye tarafında olduğunu biliyorum. Kaç zamandır HDP'liler il binasını kullanmıyorlardı. Şimdi yine dönüp geldiler ama biz bu binayı onlara dar edeceğiz. Onları burada istemiyoruz. Onları buradan tekrar çıkartıp göndereceğiz. Bunu hiç unutmasınlar. Bize çektirdikleri acıyı onlardan çıkartacağız" dedi.