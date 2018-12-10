10 Aralık 2018, 18:00
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Hdp İl Binasına Düzenlenen Operasyon

Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diyarbakır,Halkların Demokratik Partisi
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:00