25.06.2019 17:05
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HDP ilçe başkanı terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

HDP ilçe başkanı terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

Mersin'de HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.

Mersin 'de HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan , terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan gözaltına alındı.
Doğan, hakkında detaylı araştırma yapan ekipler, şüphelinin çok sayıda eyleme aktif olarak katıldığını belirledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından "terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
Ömer Doğan , Yenişehir , Halkların Demokratik Partisi , Güncel

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