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HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Açıklaması

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "TÜİK'in değil halkın enflasyonu hesaplanarak asgari ücret belirlenmelidir.

03.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:30HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Açıklaması
HDP Serpil Kemalbay Pekgözegü, "TÜİK'in değil halkın enflasyonu hesaplanarak asgari ücret belirlenmelidir." dedi.
Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de işçilerin çok büyük bölümünün asgari ücret ile çalıştığını, tamamına yakınının borç batağı içerisinde olduğunu öne sürdü.
Ekonomik kriz nedeniyle piyasa koşullarında belirlenen fiili ücretin yasal asgari ücretin altında olduğunu savunan Pekgözegü, "Yoksulluk sınırının altında belirlenen asgari ücretten bir de vergi kesiliyor. Anayasaya göre vergi görevi herkesin mali gücüne göre tanımlanmıştır. Çalışanları artı değeri yaratanlar olarak düşünürsek çalışanların emeklerinin değeri yokmuş gibi görülüyor." diye konuştu.
Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçilerin söz sahibi olmadığını iddia eden Pekgözegü, Asgari Ücret Belirleme Komisyonunun işçiler aleyhine yapılandırıldığını, antidemokratik bir komisyon olduğunu öne sürdü.
Komisyonun, kendi belirlediği enflasyonu baz aldığını, asgari ücretin sermaye yanlısı olgu ile belirlendiğini savunan Pekgözegü, şunları kaydetti:
"TÜİK'e göre enflasyon yüzde 8,5 iken gıda enflasyonu yüzde 39 seviyesindedir. Aradaki bu uçurum çalışanların açlığa mahkum edilmesi anlamına geliyor. TÜİK'in değil halkın enflasyonu hesaplanarak asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücretlinin vergiden muaf tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra asgari ücret belirlenirken emekçilerde bu pazarlık sürecine doğrudan katılabilmelidirler. İşçilerin ücretleri müzakere edilirken bakanlar, milletvekilleri, konfederasyon temsilcileri kendi bordrolarını da masanın üzerine koymalıdır. Kendileri astronomik ücretler alırken asgari ücretle geçinmek zorunda kalanların durumunu değerlendirmelidirler."

Halkların Demokratik Partisi, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Milletvekili, İzmir, Politika

Kaynak: AA

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