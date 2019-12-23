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HDP "Kadın Meclisi" toplantısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) "Kadın Meclisi" toplantısı, Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığında yapıldı.

23.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:56 HDP
Halkların Demokratik Partisi (HDP) "Kadın Meclisi" toplantısı, Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığında yapıldı.
Buldan, parti genel merkezindeki toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik şiddet eylemlerine dikkati çekti.
Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için iktidarın önleyici ve koruyucu adımlar atması gerektiğini belirten Buldan, HDP olarak kadınlara yöneltilen şiddete hiçbir şekilde geçit vermeyeceklerini söyledi.
Buldan, "Şu hayatta en büyük değerin yaşam ve yaşatmak olduğunun en çok bilincinde olanlar kadınlardır. Çünkü yaşamı doğuran da besleyen de biz kadınlarız." diye konuştu.
Kadınların heybesinde artık çaresizliğin olmadığını kaydeden Buldan, "Bizim heybemizde yılgınlık yok. Bizim heybemizde teslimiyet asla yok. Bizim heybemizde mücadele var, direniş var." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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