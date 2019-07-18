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HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü tutuklandı

KARS (İHA) – Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü tutuklandı.

18.07.2019 19:45 HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü tutuklandı
KARS (İHA) – Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Kağızman Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Başkanı Yaşar Özlü, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen eş zamanlı operasyon yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen Yaşar Özlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir" denildi. - KARS
Kaynak: İHA
Halkların Demokratik Partisi, Kağızman, Kars, 3. Sayfa

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