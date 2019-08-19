HDP, kayyum atamalarına karşı yol haritasını belirledi

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması gündemi ile olağanüstü toplanan HDP MYK'sı, "kesintisiz eylem" kararı aldı. HDP'liler tepkilerini göstermek üzere ilk olarak yarın (20 Ağustos) saat 11.00' da, kayyum atanan üç kentin il örgütü binaları önünde toplanacak.

3 büyükşehir belediyesine sabah saatlerinde kayyum atanan HDP, olağanüstü topladığı Merkez Yürütme Kurulu'nda yol haritasını belirledi. Buna göre, tüm milletvekilleri yarından itibaren üç gün boyunca belediyelere kayyum atanan Diyarbakır, Mardin ve Van'da olacak. 3 kentte yarın saat 11.00'da eş zamanlı olarak basın açıklamaları yapılacak. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'daki açıklamaya katılacak. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise yarın (20 Ağustos 2019 Salı) İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

VEKİLLER HALKLA BİRLİKTE SOKAKTA OLACAK

HDP MYK toplantısında bu süreçte halkın ve belediye eş başkanlarının yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizildi. Alınan karara göre, tüm milletvekilleri sandık iradesine sahip çıkmak için 3 gün boyunca halk ile birlikte sokaklarda olacak. Eylemlerde kayyumların tanınmayacağı belirtilerek, hükümete bu politikadan derhal vazgeçme çağrısı yapılacak. HDP, demokrasi güçlerine de çağrısı yapacak.

"DEMOKRASİ İTTİFAKI ACİLEN KURULMALIı"

MYK toplantısında, kayyum politikasından vazgeçilmesi için Demokrasi İttifakı'nın acil bir ihtiyaç haline geldiği değerlendirmesi de yapıldı. Bunun için siyasi partilerle görüşmeler yapılacak.

HDP, Demokrasi İttifakı ve yeni anayasa çalışmaları kapsamında bir takvim belirlemişti. Onlarca siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler planlayan HDP, siyasi partilerle görüşmeleri öne çekecek.

Bir HDP yöneticisi, kayyum siyasetinin AKP-MHP koalisyonu dışında kalan tüm partiler için risk barındırdığına dikkat çekerek, demokrasi güçlerinin bu süreçte bir araya gelmesinin çok daha kritik hale geldiğini belirtti.

"KAYYUMA KARŞI MÜCADELE AYNI ZAMANDA SAVAŞA KARŞI MÜCADELEDİR"

MYK toplantısında kayyum siyasetine karşı mücadelenin aynı zamanda savaşa karşı mücadele olacağı değerlendirmesi de yapıldı. Kayyum atamalarını Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'a yönelik savaş tehditlerinden bağımsız görmeyen HDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinglerine dair son hazırlıkları da gözden geçirdi. 1 Eylül'de Diyarbakır, Van, İstanbul ve İzmir'de bölge mitingleri, diğer illerde ise basın açıklamaları yapılacak.

TEMELLİ DİYARBAKIR'A GİDİYOR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli destek ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak yarın (20 Ağustos) Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Diyarbakır'daki görüşmelerinin ardından Temelli'nin sonraki durakları ise kayyum atanan diğer iller Mardin ve Van olacak.

BULDAN, İSTANBUL'DA OLACAK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise yarın (20 Ağustos) saat 12.00'de HDP İstanbul İl Örgütü'nde kayyum atamalarına ilişkin basın açıklaması düzenleyecek.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, pazartesi sabah saatlerinde görevden alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.