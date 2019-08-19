HDP, kayyum kararı sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden aldı. Karar sonrası açıklama yapan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partinin olağanüstü toplanacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

"İKTİDARIN DEMOKRATİK HİÇBİR MEŞRUİYETİ KALMAMIŞTIR"

DW Türkçe'de yer alan habere göre; HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP üyesi üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması üzerine parti yönetimi olağanüstü toplanacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığının kararını eleştiren Oluç, yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta kayyumlardan aldığımız belediyelere, yeniden kayyum atıyorlar. Tamamen uyduruk gerekçelerle yapıyorlar bunu. Halkın iradesi, hukuk yeniden gaspediliyor. Bu iktidarın demokratik hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Türkiye'de demokrasiye darbe üstüne darbe vuruluyor" ifadesini kullandı.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç

NE OLDU?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görev alınmasına "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" diyerek tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Büyükşehir Belediyesi önünden bir video paylaşarak, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ablukaya alınmış ve içeride arama yapılıyor. Emniyet Şube Müdürü'nün Belediye Eş Başkanımızın görevden alındığını sözlü ifade etmesi bu ülkenin adaletinin, hukukunun geldiği yeri işaret ediyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

İçişleri Bakanlığının kayyum kararının ardından Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Yeni bir darbeyle karşı karşıyayız. Darbeler sadece tankla, topla olmuyor. Halkın iradesine darbe, sandığa darbe yapıldığını da hep birlikte görüyoruz. Hukuka da demokrasiye de sığmayacak bir durumla karşı karşıyayız" dedi.