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HDP Kocaeli İl başkanın da arasında bulunduğu 15 kişi tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Kocaeli eş il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 kişi tutuklandı.

04.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:33HDP Kocaeli İl başkanın da arasında bulunduğu 15 kişi tutuklandı
'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Kocaeli eş il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım tarihinde, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör propagandası yaptığı iddia edilen şahısların yakalanması için HDP ilçe teşkilatlarına operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Gebze, Darıca ve Dilovası'nda yapılan operasyonlarda HDP İl Başkanı L.A. ile partinin Darıca, Çayırova, Gebze örgütlerinin ilçe başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10'u kadın 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eski ve yeni parti üyelerinin de aralarında olduğu şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütün sözde flaması ve dokümanlar ele geçirildi.

Terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildiler. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karışına çıkartılan şahıslardan HDP İl Başkanı L.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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