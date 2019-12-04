Haberler » Güncel » HDP Kocaeli İl başkanın da arasında bulunduğu 15 kişi tutuklandı - Haber

HDP Kocaeli İl başkanın da arasında bulunduğu 15 kişi tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Kocaeli eş il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 kişi tutuklandı.

04.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:35HDP Kocaeli İl başkanın da arasında bulunduğu 15 kişi tutuklandı
'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Kocaeli eş il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım tarihinde, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör propagandası yaptığı iddia edilen şahısların yakalanması için HDP ilçe teşkilatlarına operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Gebze, Darıca ve Dilovası'nda yapılan operasyonlarda HDP İl Başkanı L.A. ile partinin Darıca, Çayırova, Gebze örgütlerinin ilçe başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10'u kadın 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eski ve yeni parti üyelerinin de aralarında olduğu şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütün sözde flaması ve dokümanlar ele geçirildi.
Terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildiler. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karışına çıkartılan şahıslardan HDP İl Başkanı L.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Murat Kanber/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:32 'Erdoğan'ın ailesinin kökeni, orta asya'ya uzanıyor' - Haber
11:32 Stoltenberg nato atik, aktif ve uyum sağlıyor - Haber
11:32 Baba oğul "karaelmas"ı gün yüzüne çıkarıyor - Haber
11:32 Dinar'da bilgilendirme semineri - Haber
11:27 Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyareti - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:33:35