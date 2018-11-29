Hdp Kocaeli Milletvekil Gergerlioğlu Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
, "TkMM'nin kasım ayı toplantılarında af tartışmasının, siyasetin kısa vadeli çıkarlarından azade tartışılması gerektiği ortaya çıkmıştır." dedi.
Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye
Küçük Millet Meclisi'nin (TkMM) kasım ayı toplantılarından elde edilen veriler ışığında hazırladığı rapora değindi.
TkMM'nin kasım ayı toplantılarında ortak gündem başlığının "siyaset ve hukukun af ile imtihanı" olarak belirlendiğini, katılımcıların "af tartışmaları", "cezaevlerinin fiziki koşulları" ve "hukukun üstünlüğü" konularında ortak paydada buluşulduğunu belirten Gergerlioğlu, bu toplantılarda ortak paydada buluşmanın nadir görüldüğünü, bu nedenle sonuçları önemsediklerini ifade etti.
Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TkMM toplantıları ön yargıların giremediği, herkesin özgürce tartıştığı ortamdır. Bu ortamdaki görüşler kamuoyuna da yansımaktadır. Kasım ayı toplantılarında af tartışmasının, siyasetin kısa vadeli çıkarlarından azade tartışılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Cezaevi koşullarının da ele alındığı toplantıda 210 bin olan kapasitenin şu an 260 bin civarında olduğu ortaya konurken, cezaevlerinin fiziki şartlarının acilen iyileştirilmesi istenmiştir. Türkiye ABD
'den sonra en fazla mahpusun bulunduğu ülke konumundadır. Cezaevlerinde şartlar gayri insani boyuttadır. Devletin cezaevlerine koyduğu insanların güvenliğini sağlama zorunluluğu vardır. Bu nedenle de koşulların acilen iyileştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca adaletin, hukukun üstünlüğü çerçevesinde tesis edilmesi gerektiği ortaya konmuştur."
Gergerlioğlu, Şanal Yurdatapan başkanlığında faaliyet gösteren TkMM'nin yetersiz imkanlarla özverili bir çalışma ortaya koyduğunu, bu konunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Kocaeli,Halkların Demokratik Partisi
29 Kasım 2018 Perşembe 15:18