Hdp Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "28 Şubat'lar devam ediyor. Dün de yapılanların hesabı sorulmamıştı, bugün de 28 Şubat aynen yaşanıyor. İktidar, zayıf gördüğü kesimlere yönelik büyük bir baskı ve hak ihlali yapıyor." dedi.Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Cezaevleri Alt Komisyonu'nun görevini yapmadığını ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı duyarsız kaldığını öne sürdü.Geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir kuyumcunun soyulduğunu ve soyguncunun, direnen iki kişiyi silahıyla öldürerek, altınları alıp kayıplara karıştığını anlatan Gergerlioğlu, "Yapılan araştırma sonucu soyguncu bulundu ve gözaltına alındı. İşin dehşet verici yönü ise soyguncunun halen görevde olan bir polis memuru olmasıydı." ifadesini kullandı.Gergerlioğlu, şöyle devam etti:"Daha geçen hafta İçişleri Bakanı, tacize uğrayan bir genç kızı suçluyor ve tacizi gerçekleştiren polis memuru hakkında hiçbir işlem yapmıyordu. Bunların üst üste gelmesi manidardır. Ders almak isteyenler için bir derstir ama birileri almak istemiyor. Kimseyi toptan suçlamıyorum. Polis teşkilatımız görevini yapmaya çalışmaktadır ama hata eden birileri varsa, bunu korumaya çalışmak, tacize uğrayanı suçlayarak birilerini korumaya çalışmak işte böyle son derece vahim sonuçlara yol açar."Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması sonrası bir grup öğretmenin savcının talimatıyla gözaltına alındığı iddialarına ilişkin de Gergerlioğlu, "Yaşananlar son derece vahimdir. Bir savcı, keyfi bir şekilde yasaları takmayarak, hukuku umursamayarak öğretmenleri gözaltına alabilmiştir." dedi.Gergerlioğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili soruşturmayı anımsatarak, "Araştırma yapıldı ve sonuçları dün açıklandı. Devletimizin hiçbir görevlisinin hatası yokmuş. Bu inanılmaz bir şey, olacak iş değil. Koca bir tren kazası oluyor ve hiçbir hatanın olmadığı söyleniyor. Bunu vicdan kabul eder mi?" değerlendirmesini yaptı."Postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, "28 Şubat'lar devam ediyor. Dün de yapılanların hesabı sorulmamıştı, bugün de 28 Şubat aynen yaşanıyor. İktidar, zayıf gördüğü kesimlere yönelik büyük bir baskı ve hak ihlali yapıyor. 28 Şubat açısından değişen hiçbir şey yok." diye konuştu.Cezaevlerinde yüzlerce insanın hücrelerde tutulduğunu iddia eden Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini aktardı.Gergerlioğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinin devam ettiğini ve sağlık durumunun bozulduğunu bildirdi.