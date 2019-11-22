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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kirlilik saçan yapıların filtre kullanma zorunluluğuna 2,5 yıl kadar erteleme getirildi.

22.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:21HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması
HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kirlilik saçan yapıların filtre kullanma zorunluluğuna 2,5 yıl kadar erteleme getirildi. Halkımız, inanılmaz bir kirlilik ve sağlık problemi ile karşı karşıya kalacak." dedi.
Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını hatırlatarak, kanunda yer alan bazı maddeleri eleştirdi.
Meclisin bir holdinge özel yasa çıkardığını savunan Gergerlioğlu, "Kanunda yer alan madde ile bir holdingin kurtarılması sağlandı.
Termik santrallere çevreye uyum yatırımı ve filtre takması zorunluluğunun ertelendiğini vurgulayan Gergerlioğlu, "Kirlilik saçan yapıların filtre kullanma zorunluluğuna 2,5 yıl kadar erteleme getirildi. Halkımız, inanılmaz bir kirlilik ve sağlık problemi ile karşı karşıya kalacak. Meclis bunu onayladı." diye konuştu.
Kanunda, SGK'ye ilişkin düzenlemenin de yer aldığını dile getiren Gergerlioğlu, OHAL döneminde haksızlıklar ve Anayasa ihlalleri yapıldığını, yaşananlarda ana aktörlerden birisinin de SGK olduğunu öne sürdü. Gergerlioğlu, "SGK inanılmaz haksızlıklar ve hukuksuzluklar yaptı, yasayı çiğnedi. Dün gece SGK yetkililerinin yasal zırha kavuşturulmasını öneren madde maalesef AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Yasaları çiğneyen SGK yetkilileri bundan sonra yargılanamayacaklar." dedi.
Türkiye'de düşünce özgürlüğüyle ilgili sıkıntıların devam ettiğini savunan Gergerlioğlu, cezaevlerinde yaşanan bazı sorunları anlattı.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika

Kaynak: AA

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