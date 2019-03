Hdp Kontenjanından Giren Tüm Adaylar PKK Tarafından Belirlendi"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Bizim karşımızda da bir ittifak kuruldu: Zillet İttifakı kuruldu. Neden çünkü bu ittifakın içinde teröristler var, bu ittifak güdümlüdur. Farklı ve zıt partilerin bir araya geldiği bu ittifak, milletimiz nezdinde kabul görmemiştir. Çünkü milletimiz hangi partiden olursa olsun vatana hıyaneti içerisinde olanı ne olursa olsun benimsemez." dedi.Çavuşoğlu, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde bir araya geldiği vatandaşlara yaptığı konuşmada, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısında Yeni Zelanda'daki terör saldırısının değerlendirildiğini söyledi.Bir cuma günü Yeni Zelanda'da cuma namazını eda ederken bir çok kişinin şehit olduğu terör saldırısının gerçekleştiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bir hain, bir terörist saldırısı. Bizim de üç vatandaşımız yaralandı. Hamdolsun durumları her geçen gün iyiye gidiyor. Bu İslam düşmanlarına karşı ne yapabiliriz, hangi tedbirleri almamız lazım? Gücümüzü nasıl birleştiririz? Sadece İslam dünyası değil, tüm dünya olarak bu ırkçılık düşmanlığını, kendisinden olmayana karşı nefret, İslam düşmanlığı dahil her türlü düşmanlara karşı nasıl mücadele ederiz? Aksi taktirde bu işin sonu iyi değil, sonu gelmez. İkinci Dünya Savaşı öncesi gelişmeleri hatırlatıyor." diye konuştu.Yeni Zelanda ziyaretinde ve toplantıda ümmetin, mazlumun tek umudunun Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, gerek Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, gerekse Türkiye'ye yönelik tehditler, gerekse yurt dışında yaşayan vatandaşların, soydaşların ve akraba toplulukların ve mazlumların beklentileri çerçevesinde ülkeyi daha da güçlendirmek için MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı'nı kurduklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli liderliğinde ve iradesiyle Cumhur İttifakı'nı kurduklarını anlatan Çavuşoğlu, 15 Temmuz'dan sonra birlikteliğin adını koyduklarını dile getirdi.Amaçlarının karşılarına çıkan tehditleri yok etmek, zorlukları güçlü şekilde aşmak, ülkeyi ve milleti hedeflerine ulaştırmak, büyük Türkiye ve Türk milleti olmak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz bunun için çalışıyoruz. Her şeyden önce bizi hiç yalnız bırakmadınız. Sadece seçimlerde değil, Gazipaşa'ya gelişimizde sevginizi, ilginizi gördüm. Sizlere teşekkür ediyorum. Gazipaşa'dan Antalya'mıza kadar ülkemiz için hep çok çalıştık. Bunun faydasını gördük. Gazipaşa için de ülkem için de gördük." dedi."Biz FETÖ'nun onları yönettiğini biliyoruz"Bu çalışmanın faydasını 31 Mart'ta göreceklerini işaret eden Çavuşoğlu, hiçbir emeğin boşa gitmeyeceğini söyledi. Memleket, millet, şehirleri için dökülen alın terinin boşa gitmeyeceğini aktaran Çavuşoğlu, her zaman inananların kazanacağını bildirdi. Bu devlet, bayrak ve vatan için her zaman ölmeye hazır olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakının diğerlerinden farkı bu olduğunu söyledi.Çavuşoğlu, diğerlerinin de bir ittifak kurduğunu, her partinin kanunlar çerçevesinde kurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:"İdeolojisi vardır, sağdır soldur. Bir de memleket için projesi var mıdır yok mudur, vatandaş görür, güvenir. Sandıkta karar verir. Yeni sistemle birlikte yeni ittifaklar kuruldu. Bizim karşımızda da bir ittifak kuruldu. Zillet ittifakı kuruldu. Neden? Çünkü bu ittifakın içinde teröristler var, bu ittifak güdümlüdür. Farklı ve zıt partilerin bir araya geldiği bu ittifak, milletimiz nezdinde kabul görmemiştir. Çünkü milletimiz hangi partiden olursa olsun vatana ihanet içerisinde olanı, ne olursa olsun benimsemez. Millet İttifakı'nda HDP kontenjanından giren tüm adaylar PKK tarafından belirlendi. Baktılar doğuda, güneydoğuda çukurlar kazdılar, dağlara çıktılar, başaramadılar. Çünkü çukurlara gömdük, inlerine girdik. Tertemiz ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Terörle mücadeleye devam edeceğiz. Belediyelere çöreklendiler. Tüm paralar teröristlere gitti. Ne yaptık, kayyum atadık. Buna göz yumamayız. Oralar ihya oldu. Şimdi oradan da bir çıkış yolu yok. Ne yapıyorlar? İzmir'e Antalya'ya o teröristlerin uzantılarını yerleştirerek, oradan PKK'ya kaynak aktarmak istiyorlar. Zaten niyetlerini de saklamıyorlar. Şimdi 'Bizim oylarımızla seçildiler. Bizden habersiz adım atmayacaklar' diyorlar. Bu cesareti ben mi verdim? Bu cesareti CHP, İYİ Parti vermedi mi? Saadet Partisi vermedi mi? Hepsinin listesinde PKK'lılar var. Ne uğruna birleştiniz, kim birleştirdi. Sizi kim bir araya getirdi? 3-5 oy uğruna mı, PKK'lıları listenize aldınız? Kimin güdümündesiniz? Hangi ülke yönetiyor, hangi terör örgüt yönetiyor? Biz FETÖ'nun onları yönettiğini biliyoruz. Sizi PKK ile birleştiren ne? Bunu izah edin. Bizim CHP'li Gazipaşalı hemşehrilerle ne problemimiz olabilir. Hepsi bizim kardeşimiz. Bu partilere oy verenler gerçeği bilsinler ve niyetlerinin ne olduğunu bilsinler. İftira yok, yalan yol listeler yayınlanıyor görüyorsunuz değil mi? Yok desinler. CHP'nin İzmir belediye başkan adayı kim? Bizim kahraman askerimiz, çukur kazan teröristlerle mücadele ederken İzmir'de ilçe belediye başkanıyken 'Sizinle dayanışma içerisindeyim' diyen hain değil mi o?""Terör ile dayanışması içinde olan kişinin İzmir Büyükşehir belediyesini kazandığında ne yapar biliyor musunuz?" diyerek kalabalığa seslenen Çavuşoğlu, kendisinin zaten İzmir'e hizmet etmediğini, İzmir'in parasını Kandil'e, teröristlere göndereceğini savundu.Son beş yılda Gazipaşa'da Adil Çelik ile yaptıkları hizmetleri herkesin gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Bizden önce ne yaptılar, var mı, varsa söyleyin. Gerçekten ben görmedim. Sanmayın Gazipaşa'da böyleler. Ankara'ya Çankaya bakın. 20 yıl önce Ankara'nın en gözde yeri bugün en geri kalmış yeri. Hala tek parti sendromundan kurtulamamışlar. 'Zaten bize oy verecekler, hizmete ne gerek var' diyorlar. İzmir de böyle." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, seçimin, ülkenin bekası, istikrarı ve kalkınması için önemli olduğunu sözlerine ekledi.