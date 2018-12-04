Hdp'li 10 milletvekili, Meclis'te açlık grevi başlattı

04 Aralık 2018 Salı 16:08



04 Aralık 2018 Salı 16:08

Hdp'li 10 milletvekili, Meclis'te açlık grevi başlattıHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendisi dahil 10 milletvekiliyle beraber, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan Leyla Güven'e destek olmak amacıyla Meclis'te 2 günlük açlık grevi başlattı.Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kendisiyle beraber HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Mithat Sancar, Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir ile birlikte TBMM'de 2 gün sürecek açlık grevi eylemi başlattı. Pervin Buldan, saat 10.00 itibariyle açlık grevini başlattıklarını belirterek, "Leyla Güven'in açlık grevi Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması için başlatılan grevdir. Biz de Meclis çatısı altında 2 günlük açlık grevini başlatmış oluyoruz. Yarın akşam saat 19.00'a kadar açlık grevi yapacağız" dedi.