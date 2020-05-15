HDP'li 3 belediyeye görevlendirme

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (3)VEKİLLER GÖREVE BAŞLADI, MAKAMA CUMHURBAŞKANININ FOTOĞRAFI ASILDIİçişleri Bakanlığı'nca, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen...

15.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:10
HDP'li 3 belediyeye görevlendirme (3)
VEKİLLER GÖREVE BAŞLADI, MAKAMA CUMHURBAŞKANININ FOTOĞRAFI ASILDI
İçişleri Bakanlığı'nca, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Fuat Atik öğle saatlerinde belediyeye geldi. Vali Atik, görevine başlarken, makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi asıldı.
Belediyenin, devletin ve halkın belediyesi olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, "Bugün itibariyle Siirt Belediye Başkanlığı görevime başlamış bulunmaktayım. Siirt'imize hayırlı uğurlu olsun, Valiliğimizde bugüne kadar uygulamış olduğumuz vatandaş odaklı yönetim ve hizmet anlayışını, belediye teşkilatımızda da devam ettireceğiz. Belediyemiz devletin belediyesidir. Belediyemizin hizmetlerini halk ile buluşturup inşallah sorunsuz bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.
Öte yandan görevlerinden alınan aynı partili Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'ün yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın yerine de Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç da görevlerine başladı.
FOTOĞRAFLI
HDP’li 3 belediyeye görevlendirme

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Berivan Helen Işık, Siirt, Güncel, Haber

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