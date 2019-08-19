HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki: Yazıklar olsun

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Karara Twitter'dan tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kararın yanlış olduğunu öne çıkarıp"Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanlığının Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden almasına Twitter'dan tepki gösterdi.

"BUNUN ANLAMI HALKIN MEŞRU SİYASETTEN UMUDU KESMESİNİN İSTENMESİDİR"

Bekaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır, Van ve Mardin'de 4,5 ay önce seçilen belediye başkanları görevden alınarak yerlerine valiler atandı. Gerekçe terör örgütlerine destek vermek. Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir."

"ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNE KATKISI OLMAYACAK"

"İBB seçimlerini kazanmak İçin terör gerekçesi ile kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran AKP iktidarının belediye başkanlarının 4,5 ayda terör suçlarını tespit edip görevden alması inandırıcı değildir. Bu durumun ülke bütünlüğüne herhangi bir katkısı olmayacaktır."

"YAZIK, YAZIKLAR OLSUN"

"Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır."