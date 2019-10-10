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Hdp'li 5 vekile 'barış pınarı' soruşturması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 5 milletvekili hakkında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yaptıkları basın açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

10.10.2019 11:37Hdp'li 5 vekile 'barış pınarı' soruşturması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 5 milletvekili hakkında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yaptıkları basın açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından dün yazılı açıklama yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamayla ilgili Temelli ve Buldan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. HDP Genel Merkezi'nde ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklamasıyla ilgili olarak da 27'nci dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk hakkında; 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ANKARA, -



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Buldan, Güncel

Kaynak: DHA

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