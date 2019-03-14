HDP'li Ahmet Türk'ten Beka Sorusuna PKK Cevabı: Bu Nasıl Çelişki?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Türk, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Beka konusuna değinen Türk, "Her konuşmalarında 'PKK'yı bitirdik' diyorlar,seçim gelince beka sorunu var diyorlar. Bu nasıl çelişki?" dedi.

Ahmet Türk, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat'te soruları yanıtladı. Ahmet Türk, özetle şunları söyledi:

KAYYUM BELEDİYELERİ

"Her eleştirimizi bölücü, ayrımcı olarak adlandırırsanız orada demokrasiden bahsedilemez. Cumhurbaşkanı halkın iradesinden bahsediyor ama 95 belediyeye kayyum atanmış. Burada halkın iradesi yok mu? Demokratik siyasete inanıyorum, sorunların demokratik siyasetle çözüleceğine inanıyorum."

İTTİFAK TARTIŞMALARI

"Hiç kimseyle ittifak içerisinde değiliz. CHP, İYİ Parti, HDP yanyanaymış gibi gösteriliyor."

"FREN GÖREVİ GÖRÜYORUZ"

"Demokrasi, kardeşlik açısından ipleri koparan bir siyaset izliyor. İktidarın gün geçtikçe ayrıştıran bir noktaya gittiğini görüyoruz. Biz burada, hükümetin antidemokratik politikalarına karşı fren görevi görüyoruz."

ÜRETİME DAYALI EKONOMİ

"Biz halkçı, üretime dayalı bir ekonomiden yanayız. Ama bugün tüm KİT'ler özelleştirilmiş, açlık sınırında yaşayan milyonlarca insan var, işsizlik yüzde 12'lerde…"

HDP Mardin Büyükşehir Adayı Ahmet Türk

"MARDİN'DE YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE İŞSİZLİK VAR"

"Mardin'de yüzde 40'ın üzerinde bir işsizlik var. Kültürü ve turizmiyle çok önemli bir şehir. Bütün mesele bunu değerlendirecek bir altyapıya sahip olmaması. Çiftçi ürününü pazarlayamıyor, pazara sevk edilemiyor, tarlada kalıyor."

TÜRKİYE PARTİSİ VURGUSU

"Türkiye partisi olma yolunda büyük çaba gösteriyoruz, ancak aydınlar ve sanatçılar bunu yeterince gündeme getirmiyor."

"KÜRT DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORLAR"

"Tamamen Kürtleri hedef alan, Kürt düşmanlığı üzerinden siyaset yapıyor iktidar cephesi. Beka konusuyla apolitik seçmeni etkilemek istiyorlar. Ancak ayrıştıran politikanın kimseye bir faydası olmaz. Süleyman Soylu'nun söyledikleri akıl almaz iftiralar. Kalkıyor, '15-16 yaşındaki çocuk belediyede Ahmet Türk'ün karşısında ayak ayak üstüne atıyor, talimat veriyor' diyor. Mardin'de herkes bana saygı duyar, böyle şey olur mu?"

BU NASIL ÇELİŞKİ

"Her konuşmalarında PKK'yı bitirdik, eylem yapamaz hale getirdik diyorlar ama sonra da seçim gelince beka sorunu var diyorlar. Bu nasıl çelişki? Madem öyle neden beka sorunu var."