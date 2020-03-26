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HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir hakkındaki terör soruşturması

Batman'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

26.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:08
HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir hakkındaki terör soruşturması
Batman 'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart'ta gözaltına Demir ve 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
Mehmet Demir, 23 Mart'ta hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Batman Valisi Hulusi Şahin, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Demir, Batman, Güncel

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