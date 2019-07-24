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HDP'li belediye başkan yardımcısı ve  DBP il eş başkanına terör gözaltısı

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

24.07.2019 10:46 HDP'li belediye başkan yardımcısı ve  DBP il eş başkanına terör gözaltısı
MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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