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HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'e "terör" gözaltısı (2)

Batman'da terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

23.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:06
Batman 'da terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde aralarında Belediye Başkanı Demir'in de olduğu 12 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Demir ve 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan karara tepki göstermek için belediye önünde izinsiz gösteri yapan grup polisin uyarısına rağmen dağılmadı.
Bunun üzerine polis ekiplerince aralarında HDP İl Başkanı Ömer Kulplu'nun da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Demir’e ’terör’ gözaltısı (2)

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'e "terör" gözaltısı (2)
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Demir, Batman, Güncel

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