Haberler » 3. Sayfa » HDP'li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı - Haberler

HDP'li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı

Muş'un HDP'li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile sözde eş başkanlar, terör soruşturması kapsamında adliyeye çıkarıldı.

18.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:16HDP'li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı
'un HDP'li ve ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile sözde eş başkanlar, terör soruşturması kapsamında adliyeye çıkarıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve sözde eşbaşkan Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve sözde eş başkan Muhmut Yalçın ile Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik bugün adliyeye sevk edildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. - MUŞ

Halkların Demokratik Partisi, Bulanık, Varto, Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:27 Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı' - Haberler
19:23 Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
19:20 Evinde sahte rakı üretirken yakalandı - Haberler
19:12 Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı' - Haberler
19:02 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması - Haberler
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Haberler
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Haberler
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Haberler
18:00 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haberler
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Haberler
18.12.2019 19:29:26