Haberler » Güncel » HDP'li Belediye işlerinin işkence ettiği köpek yeni yuvasına kavuştu - Haber

HDP'li Belediye işlerinin işkence ettiği köpek yeni yuvasına kavuştu

Muş'un Bulanık ilçesinde HDP'li yönetim döneminde belediyede görevli 3 personelin işkence ettiği köpek, tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.

20.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:55
'un ilçesinde HDP'li yönetim döneminde belediyede görevli 3 personelin işkence ettiği köpek, tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.
1,5 ay önce belediye personellerinin işkence etmesinin ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz tarafından sahiplenilen köpeğin Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlandı.
İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu'un yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Vali Gündüzöz ile görüşerek "Şeker" ismi verilen köpeğe konutunda bakmak istediklerini iletti.
Kaymakam İlidi'nin sahip çıkmasının ardından ilçeye getirilen köpek, konutta yeni yuvasına yerleştirildi.
İlidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye personelince işkence edilen köpeği, Vali Gündüzöz'ün sahiplendiğini anımsattı.
Köpeğin sağlığına kavuştuğunu ifade eden İlidi, "Köpeğimiz için kaymakamlık konutunun bahçesinde kulübe yaptırdık. Mamalarını veriyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Umarım bu davranışımız tüm insanlara örnek olur. Hayvan hakları konusunda güzel bir duyarlılık oluşur. İnsanların hepsi hayvanların bir can olduğunu unutmaz. Ona göre hareket ederler." diye konuştu.
HDP'li Belediye işlerinin işkence ettiği köpek yeni yuvasına kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08   "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Haber
20:08   Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
20:07   Konya karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı - Haber
20:05   Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali başladı - Haber
20:04   (KAĞITHANEDE YANGIN; ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 20:19:24