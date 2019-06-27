27.06.2019 14:30
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HDP'li belediye meclis üyesi ve ailesi gözaltına alındı

HDP

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde HDP'nin belediye meclis üyesi ve ailesinden 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde HDP'nin belediye meclis üyesi ve ailesinden 4 kişi gözaltına alındı. Zanlının kaldığı evin bahçesinde ise iş makinesi yardımıyla kazı yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay'ın evine gece saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi. Dronenin de kullanıldığı baskında HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay ile birlikte 2 kardeşi ve anne ile babası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Ablay'ın kaldığı evin bahçesinde ise iş makinesi yardımıyla kazı yapıldığı öğrenildi. Polisin bahçede ne aradığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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