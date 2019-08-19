HDP'li belediyelere kayyum atanması Erdoğan seçim öncesi söylediği sözleri hatırlattı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı. Kayyum işlemi AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimi öncesi yaptığı açıklamayı anımsattı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevden aldı.

SİNYAL VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı açıklamalarda, "geçmişte yaşananlara benzer şeyler yaşandığı" takdirde HDP'li belediyelere kayyum atanacağının sinyalini vermişti.

"ANINDA KAYYUMLAR İÇİN YOLU AÇARIZ"

Erdoğan, "31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşandığı anda biz bu işi anında yargıya götürür ve anında da kayyumlar için yolu açarız. Çünkü kayyumun ne denli faydalı olduğunu biz yaşayarak gördük" demişti.

Erdoğan yine 31 Mart öncesi yaptığı bir konuşmada, "Terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi tespit edilememişse, daha sonra tespit edilirse onu orada tutmayız" ifadesini kullanmıştı.

Diyarbakır, Mardin ve Van dâhil birçok HDP'li belediye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde uzun süre kayyumla yönetilmişti.