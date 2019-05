HDP'li belediyelerin işçi çıkarması

Kaynak: AA

HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, HDP'li belediyelerin işçileri işten çıkarması ve mobbing uygulamalarına ilişkin yasal yollara başvuracaklarını bildirdi.Cihan yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimleri ardından Mardin'de HDP'li belediyelerin işçi kıyımının her geçen gün artarak sürdüğünü belirtti.Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyeleri başta olmak üzere HDP yönetimlerinin bulunduğu belediyelerde siyasi bir tasarruf olduğu her açıdan ortada olan işten çıkarmaların devam ettiğini aktaran Cihan, KHK ile daimi işçi statüsüne alınan emekçilerin bile hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akitleri feshedildiğini ifade etti.Bunun hiçbir inanç ve siyasi anlayışa sığmadığının vurgulayan Cihan, açıklamasında şunlara yer verdi:"Siyasi görüşleri ve söylemlerinden her zaman emekten ve emekçiden yana saf tuttuklarını söyleyenlerin yapılan uygulamalarla görüldü ki kullandıkları süslü ideolojik ifadelerin söylemden öteye geçmediğini bir kez daha üzülerek görmüş olduk. Emekçi kardeşlerimizin söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında hukuki ve yasal yollarımız dahil olmak üzere bütün yollara başvuracağız." Mardin