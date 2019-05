HDP'li Belediyelerin işten çıkarmalara tepkiler büyüyor

Kaynak: İHA

HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, kentte HDP'li belediyelerde devam eden işten çıkarmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimleri ardından Mardin'de göreve getirilen HDP'li belediyelerin işçi kıyımı her geçen gün artarak sürüyor" dedi.Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyeleri başta olmak üzere HDP yönetimlerinin bulunduğu belediyelerde işçi kıyımlarının sürdüğünü ifade eden HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, işten çıkarma kıyımının dur durak bilmeden her geçen gün artarak devam ettiğini üzülerek müşahade ettiklerini söyledi. Cihan, "Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir gerekçe gösterilmeden yıllardır o iş yerinde belediyenin hemen hemen bütün birimlerinde kayyum süresince yapılan projeler ve o işlerin altında bugün HDP Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından işten çıkarılan yüzlerce emekçinin emeği ve alın teri bulunmaktadır. Siyasi görüşleri ve söylemlerinden her zaman emekten ve emekçiden yana saf tuttuklarını söyleyenlerin yapılan uygulamalarla görüldü ki kullandıkları süslü ideolojik ifadelerin söylemden öteye geçmediğini bir kez daha üzülerek görmüş olduk. Bu tür uygulamaların kimseye bir faydası olmadığı gibi HDP Belediyelerine de hiç bir faydası olmayacaktır. Emekçi kardeşlerimizin söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında hukuki ve yasal yollarımız dahil olmak üzere bütün yollara başvuracağımızı, hukuksuz ve yasal olmayan bu uygulamaların biran önce ortadan kalkması için ilgili bütün makamlara başvuracağımızı belirtirken öte yandan da kural tanımaz bir edayla emekçi kıyımını sürdürmekte ısrarcı olan yöneticileri de takındıkları bu haksız uygulamadan daha fazla mağduriyete yol açmadan vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi. - MARDİN İşçi