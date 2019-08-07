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HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddia edildi.

07.08.2019 15:14 HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddia edildi.
Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DİSKİ'ye ait kamyon ve iş makinelerinin, biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı Karabaş Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine izinsiz boşalttığı, bazı görevlilerin bu atıkları depolayıp üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce analiz edilmek üzere bölgeden numune alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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