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HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.

26.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:04

'in Merkez Gökçebağ beldesinde bulunan, Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağında patlamamış halde havan mermisi bulundu.

HAVAN MERMİSİ BULUNDU

Siirt İl Komutanlığı ekipleri, Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağında mühimmat bulunduğuna dair bilgi iletilmesi üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.

İMHA EDİLDİ

Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

Halkların Demokratik Partisi, Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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