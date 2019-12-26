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HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.

26.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:34
HDP'li Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.
Merkez Gökçebağ beldesindeki Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine olay yerine Siirt İl Komutanlığı ekipleri geldi.
Jandarma yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.
Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

Halkların Demokratik Partisi, Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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