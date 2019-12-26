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HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.

26.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:54 HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

HDP'li Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.

Merkez Gökçebağ beldesindeki Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine, olay yerine Siirt İl Komutanlığı ekipleri geldi.

Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.

Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Siirt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayvan barınağının, güvenlik güçlerinin eğitim gördüğü atış poligonuna bitişik bulunduğu belirtildi.

Hayvan barınağı alanında toprak üstünde paslanmış bir askeri mühimmatın olduğunu fark eden belediye personelinin, durumu Siirt Emniyet Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığına ilettiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvan barınağına gelen konunun uzman ekipleri gerekli tutanaklarını tutarak mühimmatı imha etmişlerdir. Söz konusu olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra bugün itibarıyla bazı internet sitelerinde konuya ilişkin çıkan üzerine Siirt Belediyesi olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur."


Halkların Demokratik Partisi, Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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